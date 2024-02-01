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Бізнес збирається залучити майже $300 млн для відновлюваних джерел енергії в Кенії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бізнес збирається залучити майже $300 млн для відновлюваних джерел енергії в Кенії
Кенія планує збільшити використання відновлюваної електроенергії в транспорті та кулінарії, а також збільшити використання вітрової та сонячної енергії до 30% з 19% до 2030 року
ілюстративне фото: Depositphotos

Частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії в Кенії вже становить 90%

Багатосторонній кредитор Climate Investment Funds (CIF) підтримує план, у якому може бути інвестовано майже 300 мільйонів доларів США, щоб допомогти Кенії інтегрувати більше відновлюваної енергії у свою мережу та досягти цілі використання 100% чистої енергії до 2030 року, повідомляє Reuters.

Очікується, що початкове виділення CIF у розмірі 46,4 мільйона доларів на щедрих умовах залучить щонайменше додаткові 243 мільйони доларів від державного та приватного секторів, у тому числі через Африканський банк розвитку та Групу Світового банку.

Фінансування від CIF в основному здійснюється у формі позики, а 5 мільйонів доларів – у формі гранту. Кенія спочатку запросила 70 мільйонів доларів у плані, схваленому Комітетом трастового фонду CIF.

Хоча частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії в Кенії вже становить 90% – це один із найвищих показників у світі, – країна все ще намагається керувати своєю електромережею й за останні роки стикається з численними відключеннями електроенергії.

Потреба в більш стабільній системі є особливо гострою, враховуючи план Кенії збільшити використання відновлюваної електроенергії в транспорті та кулінарії, а також збільшити використання вітрової та сонячної енергії до 30% з 19% до 2030 року.

Щоб допомогти, інвестиційний план передбачатиме використання коштів для покращення диспетчеризації, стабільності та гнучкості мережі, а також допоможе підкріпити майбутні інвестиції в технології зберігання, включаючи насосну гідроенергію.

«Пільгове фінансування CIF відіграватиме важливу роль у забезпеченні електроенергією кенійських споживачів там, де і коли вона їм потрібна», – сказав Луїс Тінео, тимчасовий виконавчий директор CIF.

Кенія є однією з 10 країн, які були обрані в рамках програми інтеграції відновлюваної енергетики, що є одним з елементів глобального поштовху до надання більшого фінансування клімату країнам, що розвиваються, як частини зусиль з обмеження глобального потепління.

«Цей план допоможе Кенії досягти 100-відсотково чистої енергії в енергетичній системі до 2030 року та вивести її на траєкторію досягнення Net Zero до 2050 року», – сказав Алекс Вачіра, головний секретар департаменту енергетики Кенії.

Теги: альтернативна енергетика Кенія фінансування технології інвестиції

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