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Довіра інвесторів до України слабшає через боргову кризу в зеленій енергетиці – трейдер

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Довіра інвесторів до України слабшає через боргову кризу в зеленій енергетиці – трейдер
«Ринок ВДЕ постійно стикається з проблемами. Це проблеми боргів, проблема довіри через правила гри, які постійно змінюються»
фото: Depositphotos

Криза виплат по зеленому тарифу почалася ще у 2019 році

Інвестори втрачають довіру до України через довготривалу фінансову кризу в секторі зеленої енергетики, а також непередбачуваність в регуляторному та провому полі, заявив Олег Наумик, заступник директора з розвитку групи постачальників енергоресурсів Talk.

«Ринок ВДЕ постійно стикається з проблемами. Це проблеми боргів, проблема довіри через правила гри, які постійно змінюються», – сказав Наумик.

За його словами, це також є однією з причин того, що деякі виробники зеленої електроенергії мають страх у прийнятті рішення щодо продажу електроенергії у відкритому ринку.

Наумик нагадав, що криза виплат по зеленому тарифу почалася ще у 2019 році, а вже у 2020 році був підписаний меморандум про реструктуризацію заборгованості.

Як повідомлялося, галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів та заходів від держави, щоб вони не накопичувалися в подальшому, вважає Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики.

Теги: ринок криза правила альтернативна енергетика інвестиції

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