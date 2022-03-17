ППО збили дві ворожі ракети на Дніпропетровщині та безпілотник на Харківщині

Ракетна загроза на Дніпропетровщині минула

Українські засоби протиповітряної оборони збили дві російські ракети в Дніпропетровській області, а також безпілотник на харківському напрямку. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід» у Facebook.

«Дніпропетровська область: ракетна загроза пройшла! Силами протиповітряної оборони збиті обидві ракети», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на харківському напрямку був збитий безпілотник противника.

Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.

Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога.

Раніше, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.