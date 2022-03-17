«Готова захищати Батьківщину» – ветеран Другої світової хотіла йти воювати за Україну

Через два роки Ольга Твердохлібова буде святкувати 100-річчя

Почувши, що Росія напала на Україну Ольга Твердохлібова зателефонувала у військомат. Готова була зі зброєю захищати Батьківщину. Не дозволили – через поважний вік, їй 98 років. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Володимир Гройсман.

«Не хотіли через вік брати у військове училище Ольгу Твердохлібову і на початку Другої світової. Тоді їй не було і 16-ти. А вона все ж потрапила у секретний підрозділ розвідників. День перемоги зустріла в Берліні. Символи подвигів і відваги в легендарної розвідниці на кітелі – від орденів за бойові заслуги до червоної зірки», – говориться у пості.

Колись Путін і Лукашенко дякували Ользі за перемогу, кликали на військові паради. Зараз ветеран хотіла б взяти в руки автомат і ним відповісти очільнику Кремля за напад. Вона впевнена, що перемога буде за Україною.

Нагадаємо, Арестович закликав українців влаштувати «тотальну рейкову війну» на окупованих територіях.

Раніше, перезидент України Володимир Зеленський дорікнув Німеччині її пасивною позицією щодо війни в Україні і все ще прихильним ставлення до РФ. У своєму зверненні Зеленський заявив, що Бундестаг ніби перебуває за якоюсь стіною, яка ізолює їх від страшної реальності в Україні.