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На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
фото: Національна поліція України

Мешканка Луцька серед своїх знайомих підшукувала охочих придбати немовля

У Луцьку жінка намагалася продати немовля за $30 тис., підшукуючи потенційних «покупців» серед своїх знайомих.

Як повідомили в Управлінні національної поліції України, оперативники внутрішньої безпеки та слідчі поліції Волині попередили злочин. Дитину передали лікарям.

Після ретельної перевірки оперативники спільно зі слідчими волинської поліції з’ясували всі обставини справи.

фото: національна поліція україни
Виявилось, що 23-річна місцева мешканка народила самотужки вдома хлопчика, якого одразу віддала своїй 26-річній подружці, щоб та піклувалася про нього. Спочатку жінка турбувалась про немовля, переховуючи від сторонніх очей, а потім, аби покращити своє матеріальне становище, почала підшукувати осіб, готових придбати 11-місячну дитинку.

Одразу після передачі дитини в обмін на гроші від покупця – $30 тис. – зловмисницю затримали волинські правоохоронці. 

Слідчі поліції вже оголосили їй про підозру за ч.3 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. За скоєне «піклувальниці» загрожує до 15-ти років тюремного ув’язнення.

Крім цього, після вивчення всіх обставин та фактів діям матері буде також надана правова кваліфікація.

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Теги: дитина злочин немовля жінка торгівля людьми поліція Україна Луцьк гроші торгівля кримінал

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