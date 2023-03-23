Правоохоронці вилучили в матері немовля, яке жило в закинутій недобудові: шокуючі фото

Хлопчика передали а до медичного закладу, згодом буде прийнято рішення щодо подальшої долі його і матері

У Києві в 36-річної матері вилучили п'ятимісячне немовля, якого виховували в закинутій недобудові. Дитина жила в антисанітарії без будь-яких комунікацій. Про це повідомили в поліції Києва.

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«До Печерського районного у місті Києві центру соціальних служб надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука дитину виховують в умовах антисанітарії», – йдеться в повідомленні.

За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами: бруд, антисанітарія та відсутність будь-яких комунікацій. У приміщенні проживала 36-річна жінка із п'ятимісячним хлопчиком.

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У зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я немовляти поліцейські спільно із спецслужбами передали дитину під нагляд лікарям. Нині хлопчик знаходяться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці. Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.

Нагадаємо, на Київщині мати викинула немовля з п'ятого поверху.

Ще одна жінка утримувала немовля в захаращеній квартирі серед тарганів.