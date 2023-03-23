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Дитина вдома, як на смітнику. Поліція звинувачує матір, соцмережі – поліцію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дитина вдома, як на смітнику. Поліція звинувачує матір, соцмережі – поліцію
Жінку звинуватили в антисанітарійних умовах проживання
фото: Ювенальна поліція

Жителі Кам'янця-Подільського пожалілися в поліцію на жінку, яка, за їх словами, неналежним чином доглядає за своєю трирічною дитиною

У Кам'янці-Подільському матір трирічної дитини притягнуть до відповідальності за антисанітарію та безлад у домі. Про це повідомляє Ювенальна превенція Кам'янець-Подільського районного управління поліції.

Дитина вдома, як на смітнику. Поліція звинувачує матір, соцмережі – поліцію фото 1
фото: Ювенальна поліція

До правоохоронців учора надійшло повідомлення про те, що місцева жителька неналежним чином доглядає за своєю малолітньою дитиною. Тож після отриманої інформації, ювенальні поліцейські навідались до родини, щоби перевірити ситуацію.

«На момент візиту встановлено, що раніше родина в поле зору поліцейських не потрапляла. Однак у квартирі дійсно виявлено антисанітарні умови, розкидані речі та відсутність чистого одягу», – повідомляють в ювенальній превенції РУП.

Дитина вдома, як на смітнику. Поліція звинувачує матір, соцмережі – поліцію фото 2
фото: Ювенальна поліція

Поліцейські провели профілактичну бесіду з батьками. На матір склали протокол за ст.184 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей передбачена відповідальність у виді попередження або штрафу від 850 до 1 700 гривень.

Українці неоднозначно відреагували на ситуацію з жінкою в соціальних мережах. У коментарях пишуть, що в квартирі просто безлад, який можна легко прибрати, і це не вартує того, щоб штрафувати людину. Користувачі навіть запропонували свою допомогу й зазначили, що багато дітей живуть в гірших умовах, проте поліція не приходить з перевірками до них.

Дитина вдома, як на смітнику. Поліція звинувачує матір, соцмережі – поліцію фото 3

Українці також здивувалися рішенню поліції виписати штраф, адже, за словами українців, жінка могла купити їсти своїй дитині, а не витрачати їх на виплату адміністративного штрафу.

Дитина вдома, як на смітнику. Поліція звинувачує матір, соцмережі – поліцію фото 4

Нагадаємо, що на Київщині мати викинула немовля з п'ятого поверху. Раніше повідомлялося, що суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину.

Теги: поліція діти штраф

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