Кулеба розповів Блінкену, як подолати агресію РФ проти України

Міністр Кулеба: «Російська агресія проти України припиниться після того, як Москва зрозуміє, що колективний Захід сприймає Україну як частину себе»

Міністр зазначив, що такої динаміки співпраці між Україною та США, як зараз, раніше не було ніколи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав спосіб зупинити російську агресію проти України. За його словами, для цього треба чіткий сигнал колективного Заходу. Відповідне відеозвернення він опублікував на сторінці МЗС у Facebook.

Кулеба зазначив, що такої динаміки співпраці між Україною та США як зараз, раніше не було ніколи. «За 100 днів нової адміністрації США лише між мною і державним секретарем уже відбулося 4 контакти: дві телефонні розмови і дві зустрічі…Такої динаміки відносин між Україною та США не було ніколи за 30 років незалежності», – зазначив Кулеба.

За його словами, в розмові з Блінкеном він заявив про те, що російська агресія проти України припиниться після того, як Москва зрозуміє, що колективний Захід сприймає Україну як частину себе.

«Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частину, яка відкололася від «русского мира» ... Лише чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу – це і буде початком кінця російської агресії проти України. Це той шлях, який пройшли центральноєвропейські країни після розвалу СРСР, країни Балтії», – заявив Кулеба.