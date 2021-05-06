Пресконференція Блінкена та Зеленського. Перші підсумки

Наративи схожі на основні теми телефонної розмови Байдена і Зеленського

1. Протокольна частина повністю дотримана. Повноцінна підтримка суверенітету, територіальної цілісності та процвітаючого майбутнього для України. Обидві сторони згадали усі ключові теми – військова підтримка, підтримка реформ, економічний блок -, і в своїх оцінках були однакові. Точно +

2. Не дуже зрозуміло виглядав «жарт» президента про те, що американські партнери «на жаль, деякі питання знають занадто добре». Дипломатично було не вельми тактовно. Точно –

3. Було піднято питання «альянсу» та нових стратегічних угод - наскільки можна зрозуміти, потенційний статус основного союзника поза НАТО. Розвиток відносин правильний, конструктивний наратив.

4. Не дуже вдало вийшло відіграти ситуацію із Нафтогазом та Джуліані - зсув теми на загальні реформи не зняв питання ні про звільнення Коболєва, ні про справи Джуліані в Україні (хоча якраз на другому питанні можна було гарно вийти із проголошенням співпраці відповідних органів та розслідування справи, важдивої для обох сторін).

5. Блінкен чітко показав американстке бачення, що саме становить загрозу для України: агресія Росія та корупція (особливо на рівні олігархів). Саме ці два напрямки, очевидно, будуть цікаві для американців в контексті досягнень та співпраці. Саме тут нам треба показувати результат.

Підсумок: Наративи схожі на основні теми телефонної розмови Байдена і Зеленського. Прослідковується спільне бачення обох сторін та співмірність позицій щодо ключових питань.

З проблемних питань – українська сторона не дуже чітко проговорила питання з Нафтогазом та не показала чіткої позиції щодо критики останніх подій. В той же час Блінкен декілька разів про це згадував, хоча і без прямих запитів.

Тепер чекаємо кулуарних подробиць та готуємо зведення інших переговорів – Кулеба, Шмигаль, Епіфаній.

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Джерело: блог Олександра Краєва

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