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    Близько мільйона українців щороку виїжджають з країни - Клімкін

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    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін - Близько мільйона українців щороку виїжджають з країни - Клімкін
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Клімкін визнав, що «у нас дійсно катастрофічна ситуація»

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що приблизно 1 млн українців щороку виїжджають з України.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «У нас дійсно катастрофічна ситуація - приблизно 1 млн українців виїжджають кожен рік. Ми вважаємо, що ця ситуація, на жаль, найближчим часом збережеться», - сказав міністр.

    За його словами, в Польщі за останніми даними проживають 1,4 млн українців.

    Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дуже стримано ставиться до ініціативи про припинення пасажирського сполучення з Російською Федерацією наземним транспортом.

    На переконання Клімкіна, «багато з тих українців їздять в Росію не тому, що їм подобається Росія». За його словами, багато українців у Росії є патріотами України і їздять туди до родичів або намагаються заробляти собі на життя.

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