«Що, ми маємо називати їх зрадниками?»: Клімкін відреагував на ідею скасування поїздів в Росію



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За словами міністра, багато українців у Росії є патріотами України, і їздять туди до родичів або на заробітки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дуже стримано ставиться до ініціативи про припинення пасажирського сполучення з Російською Федерацією наземним транспортом.

Про це 22 серпня він сказав журналістам.

«Якщо ми кажемо, що такого сполучення не має бути, а всі ті сотні тисяч і мільйони українців, які їздять, яким чином ми до них ставимося? Що, ми маємо називати їх зрадниками? Або ми маємо взагалі зрозуміти реальність, і ця реальність полягає у тому, що ми знаходимося у стані війни з Російською Федерацією», - зазначив міністр.

На переконання Клімкіна, «багато з тих українців їздять в Росію не тому, що їм подобається Росія». За його словами, багато українців у Росії є патріотами України і їздять туди до родичів або намагаються заробляти собі на життя.

«Тому чесно маємо подивитися на цю проблему загально, а не шляхом політичних гасел. Я готовий обговорювати цю проблему, але ця проблема має бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором, і розуміючи, що люди не мають страждати», - наголосив Клімкін.

При цьому міністр не відповів на пряме запитання, чи він проти припинення пасажирського сполучення з РФ. «Ми маємо зрозуміти, яким чином контролювати: хто їздить і як їздить», - сказав Клімкін.

Нагадаємо, 16 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що підписав «історичний документ» про обмеження сполучення з РФ.

Джерело: УНІАН