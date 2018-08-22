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    «Що, ми маємо називати їх зрадниками?»: Клімкін відреагував на ідею скасування поїздів в Росію

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    «Що, ми маємо називати їх зрадниками?»: Клімкін відреагував на ідею скасування поїздів в Росію

    За словами міністра, багато українців у Росії є патріотами України, і їздять туди до родичів або на заробітки

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дуже стримано ставиться до ініціативи про припинення пасажирського сполучення з Російською Федерацією наземним транспортом.

    Про це 22 серпня він сказав журналістам.

    «Якщо ми кажемо, що такого сполучення не має бути, а всі ті сотні тисяч і мільйони українців, які їздять, яким чином ми до них ставимося? Що, ми маємо називати їх зрадниками? Або ми маємо взагалі зрозуміти реальність, і ця реальність полягає у тому, що ми знаходимося у стані війни з Російською Федерацією», - зазначив міністр.

    На переконання Клімкіна, «багато з тих українців їздять в Росію не тому, що їм подобається Росія». За його словами, багато українців у Росії є патріотами України і їздять туди до родичів або намагаються заробляти собі на життя.

    «Тому чесно маємо подивитися на цю проблему загально, а не шляхом політичних гасел. Я готовий обговорювати цю проблему, але ця проблема має бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором, і розуміючи, що люди не мають страждати», - наголосив Клімкін.

    При цьому міністр не відповів на пряме запитання, чи він проти припинення пасажирського сполучення з РФ. «Ми маємо зрозуміти, яким чином контролювати: хто їздить і як їздить», - сказав Клімкін.

    Нагадаємо, 16 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що підписав «історичний документ» про обмеження сполучення з РФ.

    Джерело: УНІАН

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