Блогера Ананьєва затримали за бійку – поліція



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Валерій Ананьєв

За даними правоохоронців, блогер з 4 квітня знаходився у розшуку

Правоохоронці затримали 10 вересня у Дніпрі блогера та учасника АТО Валерія Ананьєва у зв’язку з тим, що він не являвся до правоохоронців в рамках справи щодо бійки з його участю у 2016 році.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Подія, яка має відношення до затримання, відбулась у січні 2016 року. Під час тренування у спортзалі в смт Гвардійське між двома чоловіками відбувся конфлікт. Після словесної перепалки один з чоловіків завдав декілька ударів кулаком в обличчя іншому. Потерпілий був доставлений до лікарні, де йому встановили діагноз «крововилив навколо очей, забій головного мозку І ступеню, перелом кісток носу зі зміщенням», - заявили в поліції.

Зазначається, що слідчим відділом ця подія була кваліфікована за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (легкі тілесні ушкодження). Згідно з довідкою судмедекспертизи, в якій було зазначено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, кваліфікацію кримінального провадження було змінено на ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

В поліції повідомили, що після проведення відповідних слідчих дій 23.03.2018 у зв’язку з неявкою хулігана до органів досудового слідства, його близьким родичам було вручено письмове повідомлення про підозру та повідомлено про необхідність явки до Новомосковського відділу поліції.

«У зв’язку з відсутністю можливості проведення слідчих дій з підозрюваним, чоловіка було оголошено у розшук 4 квітня. Весь цей час співробітники поліції неодноразово розмовляли з підозрюваним телефоном та пояснювали законні вимоги щодо його явки до відділення поліції», - підкреслюється у повідомленні.

Як зазначили в поліції, 7 червня слідчий суддя Новомосковського міжрайонного суду виніс ухвалу на примусове затримання чоловіка для обрання йому міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що відомого блогера, ветерана війни на сході України Валерія Ананьєва затримала поліція.