У Дніпрі поліція затримала ветерана АТО Ананьєва перед презентацією його книжки



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Fвтора затримала поліція та відвезла до Новомосковська

Відомого блогера, ветерана війни на сході України Валерія Ананьєва затримала поліція.

Саме сьогодні, 10 вересня, у приміщенні Центральної міської бібліотеки Дніпра мала відбутися презентація книжки Ананьєва «Сліди на дорозі».

Втім, замість зустрічі з прихильниками, автора затримала поліція та відвезла до Новомосковська.

Як повідомляє видання, інцидент стався буквально перед початком презентації, на яку прийшло майже дві сотні дніпрян.

Біля входу до бібліотеки на Валерія Ананьєва чекали люди в цивільному. Зрештою, блогера затримали. Жодних подробиць правоохоронці не повідомили.

Сам він на своїй сторінці у Facebook перепросив за зірвану зустріч і повідомив, що його в наручниках везуть до Новомосковська.

Наразі обурені дніпряни закликають їхати до Новомосковська визволяти Ананьєва.

Як написав у у Facebook лідер націоналістичної організацїі «С14» Євген Карась, затриманому інкримінують «бійку з поліцією», яка сталася 2014 року.

За даними сайту «Інсайдер», Ананьєва затримали за побиття людини і доправляють до суду для обрання запобіжного заходу.

Як повідомило джерело виданя, щодо Ананьєва порушено провадження за ч.2 ст.122 («завдання умисного ушкодження середньої тяжкості»).

Валерій Ананьєв – український військовик, ветеран російсько-української війни, десантник 25-ї бригади, блогер і мандрівник. Відомий своїми публікаціями про Антитерористичну операцію на сході України та паломництво по Дорозі Святого Якова.