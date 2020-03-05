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    Блогери розповіли про візит кримінального авторитета до глави Харківської ОДА Кучера

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    Позашляховик, який помітили біля Харківської ОДА,&nbsp; належить кримінальному авторитету на прізвисько Борода Володимиру Чепілю - Блогери розповіли про візит кримінального авторитета до глави Харківської ОДА Кучера
    Позашляховик, який помітили біля Харківської ОДА,  належить кримінальному авторитету на прізвисько Борода Володимиру Чепілю

    У соцмережах опублікували фото, як в супроводі молодої дівчини Володимир Чепіль залишав будівлю ХОДА

    У мережі розгорівся скандал через паркування на тротуарі джипа відомого в Харкові кримінального авторитета Володимира Чепіля, той порушив правила дорожнього руху навпроти входу в Харківську обласну державну адміністрацію.

    Фото опублікував глава громадської організації Антикорупційний блок учасників АТО Антон Сосницький.

    Він припустив, що ймовірно, у авторитета відбулася зустріч з головою ОДА Олексієм Кучером.

    «Олексій Кучер, своїм все, а чужим закон? Не забудьте особисто проконтролювати. Автомобіль належить одіозному злочинному елементу Володимиру Чепілю», - написав він.

    Видання «Коментарі» підтвердило інформацію: позашляховик дійсно належить кримінальному авторитету на прізвисько Борода Володимиру Чепілю. У Харкові вже фіксували за Бородою порушення ПДР на цьому авто.

    Фотографії з-під входу в ХОДА викликали резонанс - блогер Олена Монова пише про шлейф скандалів, які тягнуться за Чепілем.

    «Дядько яскравий, шлейф судимостей тягнеться ще з ненудних дев'яностих, там і згвалтування, і вимагання, і афери з нерухомістю, і наркота. Зрозуміло, з відмінним (поліцейським) і навіть сбу-шним дахом, без цього, самі розумієте, ніяк», - пише вона.

    На її думку, імовірно, Чепіль зустрічався з самим Кучером.

    «Суспільство виробило звід правил, за яким здійснювати дії, що засуджуються публічно, має бути соромно. Як ось чиновнику зустрічатися на робочому місці з відвертими бандюганом, щоб покерувати державними справами. Машина Бороди перед будівлею ХОДА - це (знак зневаги) кожному з нас. Звичайно ж, зовсім не обов'язково, що Борода зустрічався з моїм улюбленим таксидермістом-губернатором Кучером. Він цілком міг принести бутерброди прибиральниці. Адже правда ж?», - зазначає Монова.

    У коментарях до посту Олени Монової користувачі Facebook опублікували фото, як в супроводі молодої дівчини Володимир Чепіль залишав будівлю ХОДА та прямував до авто.  

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    Блогери розповіли про візит кримінального авторитета до глави Харківської ОДА Кучера
    Блогери розповіли про візит кримінального авторитета до глави Харківської ОДА Кучера

    Харківський журналіст Олександр Костенко нагадав випадок, коли глава ОДА Олексій Кучер засудив одного з активістів за порушення ПДР: той виїхав на бордюр перед адміністрацією і запалив фаєр. Костенко припустив, що Борода міг зустрічатися з Кучером.

     «Я не розраховував, що штаб губернатора хоч якось відреагує на новий зашквар, який повною калькою повторював ситуацію з пікетом палія фаєрів. Так і сталося: штаб голови ОДА і сам глава ОДА зробили вигляд, що нічого не сталося. Що не в'їхав до них під вікна і не припаркувався там корівник з блатними номерами. Що не вийшла звідти і не зайшла в ОДА людина, яких політики в цивілізованому суспільстві обходять стороною. Що не продемонструвала ця людина, як можна приїжджати в гості до губернатора і публічно вказувати йому місце в ієрархії. Нічого не сталося, хлопці, просто тепер в Харкові знають не тільки те, що до вас по-господарському і не криючись заїжджає кондовий криміналітет, а й що ви слово боїтеся вякнути проти бандюка», - написав Костенко.

    Губернатор Олексій Кучер не прокоментував інформацію про можливу зустріч з кримінальним авторитетом.

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