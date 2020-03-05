Блогери розповіли про візит кримінального авторитета до глави Харківської ОДА Кучера



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Позашляховик, який помітили біля Харківської ОДА, належить кримінальному авторитету на прізвисько Борода Володимиру Чепілю

У соцмережах опублікували фото, як в супроводі молодої дівчини Володимир Чепіль залишав будівлю ХОДА

У мережі розгорівся скандал через паркування на тротуарі джипа відомого в Харкові кримінального авторитета Володимира Чепіля, той порушив правила дорожнього руху навпроти входу в Харківську обласну державну адміністрацію.

Фото опублікував глава громадської організації Антикорупційний блок учасників АТО Антон Сосницький.

Він припустив, що ймовірно, у авторитета відбулася зустріч з головою ОДА Олексієм Кучером.

«Олексій Кучер, своїм все, а чужим закон? Не забудьте особисто проконтролювати. Автомобіль належить одіозному злочинному елементу Володимиру Чепілю», - написав він.

Видання «Коментарі» підтвердило інформацію: позашляховик дійсно належить кримінальному авторитету на прізвисько Борода Володимиру Чепілю. У Харкові вже фіксували за Бородою порушення ПДР на цьому авто.

Фотографії з-під входу в ХОДА викликали резонанс - блогер Олена Монова пише про шлейф скандалів, які тягнуться за Чепілем.

«Дядько яскравий, шлейф судимостей тягнеться ще з ненудних дев'яностих, там і згвалтування, і вимагання, і афери з нерухомістю, і наркота. Зрозуміло, з відмінним (поліцейським) і навіть сбу-шним дахом, без цього, самі розумієте, ніяк», - пише вона.

На її думку, імовірно, Чепіль зустрічався з самим Кучером.

«Суспільство виробило звід правил, за яким здійснювати дії, що засуджуються публічно, має бути соромно. Як ось чиновнику зустрічатися на робочому місці з відвертими бандюганом, щоб покерувати державними справами. Машина Бороди перед будівлею ХОДА - це (знак зневаги) кожному з нас. Звичайно ж, зовсім не обов'язково, що Борода зустрічався з моїм улюбленим таксидермістом-губернатором Кучером. Він цілком міг принести бутерброди прибиральниці. Адже правда ж?», - зазначає Монова.

У коментарях до посту Олени Монової користувачі Facebook опублікували фото, як в супроводі молодої дівчини Володимир Чепіль залишав будівлю ХОДА та прямував до авто.

Харківський журналіст Олександр Костенко нагадав випадок, коли глава ОДА Олексій Кучер засудив одного з активістів за порушення ПДР: той виїхав на бордюр перед адміністрацією і запалив фаєр. Костенко припустив, що Борода міг зустрічатися з Кучером.

«Я не розраховував, що штаб губернатора хоч якось відреагує на новий зашквар, який повною калькою повторював ситуацію з пікетом палія фаєрів. Так і сталося: штаб голови ОДА і сам глава ОДА зробили вигляд, що нічого не сталося. Що не в'їхав до них під вікна і не припаркувався там корівник з блатними номерами. Що не вийшла звідти і не зайшла в ОДА людина, яких політики в цивілізованому суспільстві обходять стороною. Що не продемонструвала ця людина, як можна приїжджати в гості до губернатора і публічно вказувати йому місце в ієрархії. Нічого не сталося, хлопці, просто тепер в Харкові знають не тільки те, що до вас по-господарському і не криючись заїжджає кондовий криміналітет, а й що ви слово боїтеся вякнути проти бандюка», - написав Костенко.

Губернатор Олексій Кучер не прокоментував інформацію про можливу зустріч з кримінальним авторитетом.