Довибори до Ради на Харківщині: окружна комісія написала до Нацполіції заяву на кандидата (Документ)



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Кандидатка у нардепи Тетяна Єгорова-Луценко, яка нещодавно очолювала Головне територіальне управління юстиції у Харківській області.

Питання виникли до Тетяни Єгорової-Луценко, яка подала з неточностями списки кандидатур на членів ДВК

Окружна виборча комісія №179 звернулася до Національної поліції з проханням перевірити інформацію щодо одного з кандидатів у нардепи Тетяни Єгорової-Луценко, яка балотується на проміжних виборах до Верховної Ради у 179 окрузі Харківської області.

Про це повідомляє «Главком», у якого опинилася копія постанови ОВК від 4 березня.

У тексті документа сказано, що 1 та 2 березня до комісії поскаржилися члени виборчих комісій стосовно не можливості набути повноваження деякими ДВК у зв’язку з відсутістю значної кількості членів виборчих комісій, які 26 лютого подала кандидат у нардепи Тетяна Єгорова-Луценко. Серед причин називалися ненадання згоди особами, поданими до складу дільничних виборчих комісій підтвердження на роботу у цих комісіях. Також була інформація про неправильні та недійсні контактні дані.

«Таким чином зазначені дії кандидата у нардепи Єгорової-Луценко можуть мати ознаки кримінального правопорушення і потребують перевірки та надання відповідної оцінки правоохоронними органами», - сказано у постанові ОВК.

Як повідомляв «Главком», Тетяна Єгорова-Луценко балотується на довиборах як самовисуванка. Протягом 2018-2019 років вона керувала Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області.

3 березня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію двох кандидатів у нардепи у 179 окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради. Зокрема, висуванки від партії «Слуга народу» Вікторії Алєксєйчук і самовисуванця Олександра Діденка. Обоє написали заяви про відмову від балотування.

Раніше 27 лютого ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Михайла Соколова. Рішення ухвалене на підставі його заяви про відмову від балотування.

Загалом, участь у виборчій кампанії на Харківщині продовжують 37 претендентів.

Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.