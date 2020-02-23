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    Кримінал

    ЗМІ: у Запоріжжі вбили кримінального авторитета

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    Чоловік після нападу&nbsp;з ножовими пораненнями ще пройшов декілька метрів, але помер у кареті швидкої допомоги - ЗМІ: у Запоріжжі вбили кримінального авторитета
    Чоловік після нападу з ножовими пораненнями ще пройшов декілька метрів, але помер у кареті швидкої допомоги

    Кримінального авторитета на прізвисько Сарван зарізали біля його ж власного будинку

    У суботу ввечері, 22 лютого, в Запоріжжі на Нижній Хортиці невідомий напав на 52-річного чоловіка та завдав йому ножові поранення в область грудей. Від отриманих поранень чоловік помер в кареті швидкої допомоги.

    Про це повідомила виданню «Перший Запорізький» керівник пресслужби ГУ Нацполіції України в Запорізькій області Катерина Людвік.

    Як додає сайт «Актуально», загиблим виявився кримінальний авторитет на прізвисько Сарван. На нього напали біля його ж власного будинку.

    «Першому Запорізькому» власні джерела також підтвердили, що загиблий був впливовим авторитетом в кримінальних колах.

    «Також стало відомо, що Сарван з ножовими пораненнями ще пройшов декілька метрів — він, скоріш за все, втікаючи від нападника вибіг до таксистів та вже біля них впав на землю», - пише ЗМІ,

    Наразі правоохоронці проводять слідчі дії і встановлюють всі обставини, а також причетних до злочину.

    Національна поліція України Запоріжжя кримінал вбивство
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