Блокування АМКУ видачі лотерейних ліцензій загрожує багатомільйонними втратами для бюджету – ЗМІ

Наразі оператори лотерей працюють за старими ліцензіями, яких всього було видано чотири

Спробами заблокувати прийняття Кабміном ліцензійних умов діяльності операторів лотерей в Україні Антимонопольний комітет гальмує запуск процесу продажу ліцензій для учасників ринку, що загрожує багатомільйонними втратами для держбюджету. Про це йдеться в статті, опублікованій виданням «Газета.UA». [READ_MORE] Наразі видача нових



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Наразі оператори лотерей працюють за старими ліцензіями, яких всього було видано чотири

Спробами заблокувати прийняття Кабміном ліцензійних умов діяльності операторів лотерей в Україні Антимонопольний комітет гальмує запуск процесу продажу ліцензій для учасників ринку, що загрожує багатомільйонними втратами для держбюджету. Про це йдеться в статті, опублікованій виданням «Газета.UA».

Наразі видача нових ліцензій через відсутність умов вже 4 роки як припинена. Оператори лотерей працюють за старими ліцензіями, яких всього було видано чотири. Одна ліцензія належить державному «Ощадбанку», але він не проводить лотереї. Друга знаходиться у компанії «Українська національна лотерея» (УНЛ). Дві інших належать приватним компаніями МСЛ та «Патріот», яким, згідно з указом президента від 28 квітня 2017 року, заборонена будь-яка економічна діяльність, оскільки бенефіціари цих компаній з Росії.

Оприлюднені зауваження АМКУ до проекту ліцензійних умов для операторів лотерей, підготовлених Мінфіном, фактично вимагають переписати чинний закон про лотереї, відповідно до якого і готувалися умови ліцензій, а не виконувати його, підкреслюється в статті.

«Через таке грубе втручання АМКУ в уже відрегульовану сферу ринок виявився паралізованим. У проекті держбюджету на 2018 рік Мінфін спочатку запланував 2 млрд гривень від плати за лотерейні ліцензії. Вартість ліцензії, пропонованої Мінфіном, повинна становити 172 млн гривень на рік. У підсумку в остаточну версію держбюджету була вписана цифра 352 млн гривень, але й цих грошей бюджет все ще не отримав, оскільки АМКУ намагається перешкодити затвердженню ліцензійних умов», говориться в матеріалі.

Автори статті відзначають, що 28 квітня 2018 року минає термін, на який були введені санкції проти російських компаній в Україні. Якщо санкції не будуть продовжені і все ще не будуть затверджені нові ліцензійні умови, то два оператори лотереї з російським корінням зможуть відновити свою роботу, не сплачуючи до держбюджету ні копійки.

«Втім, вони прекрасно себе почувають і під санкціями, оскільки працюють і не платять податків прямо зараз. АМКУ лише забезпечує їм сприятливий режим», - резюмується в статті.

Як повідомлялося в ЗМІ, вже найближчим часом Кабінет міністрів має намір затвердити ліцензійні умови для учасників лотерейного бізнесу в Україні, які врегулюють ринок та встановлять чіткі правила діяльності. Прийняття постанови про ліцензійні умови для учасників лотерейного ринку дозволить запустити процес продажу ліцензій операторам лотерей, що, згідно з планами уряду, принесе державному бюджету близько 2 млрд гривень.

Ліцензійні умови для лотерейних операторів, які має намір затвердити Кабмін, розроблені відповідно до Закону «Про державні лотереї в Україні».

ЗМІ побачили в діях Антимонопольного комітету, який розкритикував положення закону про державні лотереї, спробу відтягнути прийняття ліцензійних умов урядом. На думку журналістів, це робиться в інтересах російських власників лотерейних компаній МСЛ і «Патріот», які з 2015 року перебувають під санкціями і не мають права на господарську діяльність в Україні.

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