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    Boeing припиняє випуск літаків 737 MAX

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    Boeing припиняє випуск літаків 737 MAX

    Увагу зосередять на доставці приблизно 400 Boeing 737 MAX

    Компанія Boeing з січня 2020 року на невизначений час припинить випуск літаків Boeing 737 MAX.

    Про це повідомляється на сайті компанії.

    Процедура пройде для того, щоб зробити літаки більш безпечними.

    В документі зазначено, що в компанії «вирішили з наступного місяця призупинити виробництво» цих літаків і зосередити увагу на доставці приблизно 400 Boeing 737 MAX, які вже є в її резерві.

    «Безпечне повернення 737 Max на експлуатацію є нашим головним пріоритетом», - повідомив виробник літаків.

    Акції Boeing у понеділок уже впали понад на 4% через оголошення авіакомпанії про призупинення виробництва.

    Нагадаємо, що перше падіння Boeing 737 MAX сталося в жовтні 2018 року, це був літак індонезійської компанії Lion Air. Тоді загинуло 189 осіб. А в березні 2019 впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, у результаті чого загинули 157 осіб. Тоді ж Воеіng зупинили запуск літаків цієї моделі у всьому світі. В обох випадках експерти визначили порушення системb траєкторії і набору швидкості. Федеральне управління цивільної авіації США виявило дефект у програмному забезпеченні Boeing.

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