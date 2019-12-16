Заступник держсекретаря США обговорив із Кулебою наступні кроки після «нормандського саміту»



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Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба

Гейл наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України в часи російсько агресії

Заступник державного секретаря США Девід Гейл обговорив із віцепрем’єр-міністром України Дмитром Кулебою наступні кроки після зустрічі лідерів «нормандського формату».

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

Під час зустрічі у Вашингтоні сторони обговорили подальші кроки після саміту в «нормандському форматі, а також «важливість подальшого прогресу в порядку денному реформ для забезпечення успіху України».

Крім того, Гейл наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України в часи російсько агресії.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.