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    Заступник держсекретаря США обговорив із Кулебою наступні кроки після «нормандського саміту»

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    Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба - Заступник держсекретаря США обговорив із Кулебою наступні кроки після «нормандського саміту»
    Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба

    Гейл наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України в часи російсько агресії

    Заступник державного секретаря США Девід Гейл обговорив із віцепрем’єр-міністром України Дмитром Кулебою наступні кроки після зустрічі лідерів «нормандського формату».

    Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

    Під час зустрічі у Вашингтоні сторони обговорили подальші кроки після саміту в «нормандському форматі, а також «важливість подальшого прогресу в порядку денному реформ для забезпечення успіху України».

    Крім того, Гейл наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України в часи російсько агресії.

    Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

    Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.

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