Конгрес США оприлюднив фінальний звіт у справі щодо імпічменту Трампа



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Юридичний комітет Палати представників Конгресу США оприлюднив свій звіт про імпічмент президента Дональда Трампа

Звіт юридичного комітету складається з 658 сторінок

Судовий комітет Палати представників Конгресу США оприлюднив 658-сторінковий звіт з розбором звинувачень на адресу президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так в понеділок, 16 грудня, судовий комітет представив фінальний звіт у справі про імпічмент президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа. Цей фінальний звіт є одним з кроків для розгляду статей звинувачення Трампа Сенатом.

У 658-сторінковий документ увійшли видані раніше звіти комітету з розвідки з доказами проти Трампа та судового комітету з роз’ясненнями конституційних підстав для імпічменту. Також опубліковані погляди республіканців, які оскаржують розслідування та стверджують, що президент не скоював злочинів.

Так у доповіді демократи пояснюють обставини розслідування імпічмент, зокрема, увага приділяється питанню про те, що президент мав можливість брати участь в слуханнях, але не зробив цього. Крім того, в доповіді стверджується, зокрема, що Трамп скоїв злочини, навіть якщо вони не були прямо згадані в статтях про імпічмент, включаючи хабарництво та шахрайство з використанням електронних засобів.

«У сукупності статті стверджують, що президент Дональд Трамп поставив свої особисті політичні інтереси вище нашої національної безпеки, наших вільних і справедливих виборів і наших систем стримувань і противаг. Він скоїв проступок, який буде тривати, якщо його не зупинити», - написали в Юридичному комітеті.

При цьому в комітеті зазначили, що згідно зі звітом американського президента слід відсторонити від посади.

У свою чергу республіканці в звіті звинувачують демократів в несправедливому процесі, який не встановив, що президент зробив будь-які бездоганні злочину.

Очікується, що розгляд двох статей звинувачення у справі про імпічмент Трампа відбудеться в середу, 17 грудня.