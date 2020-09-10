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    Політика

    Богдан розповів про домовленості Єрмака з Росією, в яких є 13 пунктів

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    Андрій Богдан розповів про домовленості Єрмака з Росією - Богдан розповів про домовленості Єрмака з Росією, в яких є 13 пунктів
    Андрій Богдан розповів про домовленості Єрмака з Росією

    Богдан висловив упевненість, що в списку також йшлося про звільнення всіх прозахідних політиків

    Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан допускає існування 13 пунктів, в яких містяться обіцянки його наступника Андрія Єрмака Росії.

    Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

    За його словами, цей план нібито було складено за підсумками переговорів нинішнього глави ОП Андрія Єрмака з російською стороною.

    Він зазначив, що сам не бачив цього документа, але чув згадки про нього серед дипломатів і представників спецслужб.

    «Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. «Ми вам – кораблі, ви нам – воду у Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – $3 млрд за рішенням суду, а ви нам щось», – сказав він.

    Богдан зазначив, що цей план – утопія.

    Водночас колишній глава ОП висловив упевненість, що в списку також йшлося про звільнення всіх прозахідних політиків.

    «Воно (звільнення) вже закінчується. Залишився один Аваков. Останнього Бурбу звільнили. А до цього просто відстежити...» – зазначив Богдан.

    Крим Андрій Богдан Андрій Єрмак звільнення
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