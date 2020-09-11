Інформацію, яку розповів Богдан в інтерв'ю Гордону, повинні перевіряти компетентні органи, – Корнієнко



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Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко

На думку Олександра Корнієнка, в інтерв'ю Богдана було багато різних припущень і фантазії

Компетентні органи повинні розібратися в правдивості інформації, яку озвучив колишній голова офісу президента України Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону. Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу «Україна 24», передає Гордон.

Корнієнко додав, що після відносин України і Росії в останні 6-7 років «щоб щось із людиною зробити, досить сказати що вона «співпрацює з Російською Федерацією».

«В інтерв'ю Богдана Гордону багато було різних фантазій, припущень і допускань. Чи були там факти, треба дійсно, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть, але звучало дуже високохудожньо. Ми ж розуміємо, що на шостому чи сьомому році подій, які в Україні відбуваються у відносинах із Російською Федерацією, щоб щось із людиною зробити, достатньо сказати: співпрацює з Російською Федерацією», – заявив Корнієнко.

Як повідомлялося 9 вересня, ексголова Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що через погрози залишив Україну.

Раніше вийшло інтерв'ю Богдана, де він заявив, що наразі з образу «свого хлопця», який був під час виборчої кампанії, Володимира Зеленського перетворюють на «Брежнєва».

Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою.

Він розповів, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко та про те, що у «Слузі народу» багато дурнів.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

В середині серпня спалили автівку Богдана.