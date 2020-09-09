Богдан заявив, що з Зеленського «ліплять Брежнєва»



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Андрій Богдан вважає, що з Зеленського «ліплять Брежнєва»

Богдан не розуміє, який наразі образ із Зеленського «ліплять»

Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що наразі з образу «свого хлопця», який був під час виборчої кампанії, Володимира Зеленського перетворюють на «Брежнєва».

Про це він заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«Коли був Кирило (Тимошенко – ред.), відповідав за інформаційну політику Офісу президента і президента, то президент був живий, веселий, свій хлопець. А зараз Кирила (Тимошенка – ред.) відсунули. Там прийшли такі аферисти медіаринку. І там Володимир Олександрович (Зеленський – ред.) зараз бронзовий, взагалі бронзовий», - зауважив Богдан.

Він підкреслив, що вони не просто «зализали» Зеленського до бронзового кольору – вони зробили з нього якогось Брежнєва.

«Свій хлопець, наш, з народу, і ось - бах-бах! - м'ячик закинув, а там в ряд [стоять] чиновники, як пінгвіни: «Га-га-га-га!» Я взагалі не розумію ... Може, це не готувалося, але таке не можна в ефір пускати», - вважає Богдан.

Він зазначив, що не розуміє, який наразі образ із Зеленського «ліплять».

«Типу сильного президента? Так він же прийшов як свій хлопець. Ви ж брешете. Він завоював довіру, що він чесний, порядний, свій хлопець. Такий, як ми. Чого ви з нього ліпите Брежнєва? Він не схожий на Брежнєва. Він не буде Брежнєвим», - наголосив Богдан.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

В середині серпня спалили автівку Богдана.