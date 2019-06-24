Ексгендиректор «Артеку» пропонує Зеленському ліквідувати Держуправління справами



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Президент України Володимир Зеленський

Новожилов заявив, що всі покладені на ДУСю функції можуть виконувати близько 5% її співробітників

Колишній гендиректор «Артеку» Борис Новожилов, який вирішив узяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами (ДУС, чи, як частіше кажуть, ДУСя), пропонує ліквідувати структуру Державного управління справами.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

«Я вирішив узяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами (ДУС, чи, як частіше кажуть, ДУСя). З погляду державних інтересів моя програма є безальтернативною. ДУСя як структура має бути ліквідованою», - написав він.

Новожилов пояснив, що це управління – нащадок радянських спецрозподільників.

«В епоху тотального дефіциту завдяки таким розподільникам з їхніми підприємствами, фермами, будинками відпочинку, лікарнями тощо компартійна номенклатура могла жити, насолоджуючись принадами цивілізованого світу, яких була позбавлена решта населення. Жити за рахунок простих людей, котрі своєю працею і податками оплачували її добробут. Впродовж усіх років незалежності України ця структура була елітним корупційним клубом з розкрадання бюджетних коштів і державної власності», - зазначив колишній гендиректор «Артеку».

Новожилов заявив, що всі покладені на ДУСю функції можуть виконувати близько 5% її співробітників.

«Це працівники служби протоколу, автобази і звичайний завгосп. Останній повинен керувати технічним персоналом (прибиральниці, електрики, сантехніки, двірники, водії та інші) та грамотно розподіляти матеріальні цінності, придбані бюджетним коштом (лампочки, канцтовари, туалетний папір, мийні засоби, паливно-мастильні матеріали й таке інше). Отож усіма цими справами цілком успішно можуть опікуватися протокольний і господарський підрозділи в структурі Офісу президента», - пояснив він.

Кандидат на посаду керівника ДУС вважає, що частина підприємств, які нині перебувають в управлінні ДУС, мають бути перепідпорядковані профільним міністерствам, а більшість з них слід передати до Фонду державного майна України і приватизувати шляхом продажу на аукціоні.

Новожилов також підкреслив, що перед тим як ліквідувати ДУСю, необхідно провести повномасштабний аудит, дати правову оцінку всім розпорядженням її керівників за весь період її існування. А ще, відкрити документи Державного управління справами для слідчих органів, розплутати корупційні схеми і повернути державі її власність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду очільника Державного управління справами.

Відповідне розпорядження №63/2019 оприлюднили на сайті президента 20 червня.

Згідно з документом, Зеленський також розпорядився затвердити умови проведення конкурсу.