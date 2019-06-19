Порошенко вперше прокоментував повернення Саакашвілі



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Порошенко вручає Саакашвілі посвідчення глави Одеської облдержадміністрації в травні 2015 року

«У 2003 році це був один Саакашвілі, а у 2015-му – інший», - вважає експрезидент

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що не вважає Михайла Саакашвілі своєю кадровою помилкою. Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«…Він змінився. У 2003 році це був один Саакашвілі, а у 2015-му – інший. Чому? Тоді у нього була команда. У першу чергу, це Каха (Бендукідзе – «Главком»). Шкода, що він помер. Він умів направляти енергію Міхо у конструктивне русло», - пояснив Порошенко.

Відповідаючи на питання, чи вважає він повернення Саакашвілі спецоперацією під вибори проти нього, Порошенко відповів: «Це - такий самий тролінг, як і заяви Коломойського…»

Порошенко додав, що Саакашвілі після його приїзду в Україну йому не дзвонив.

Як повідомлялось, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну, де він не був понад 15 місяців. Перед вильотом з Варшави Саакашвілі повідомив, що консул України видала йому у посольстві в Польщі посвідчення особи на повернення в Україну.

Після цього Саакашвілі розповів про випадкову зустріч з Порошенком в кінці минулого року. «Охорона думала, що я його покусаю... А я просто пройшов повз», - описав ситуацію Міхо.

Нагадаємо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.

Президент України Володимир Зеленський повернув Михаїлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні. Але екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради.