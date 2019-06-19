  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко вперше прокоментував повернення Саакашвілі

    • Розсилка
    <span>Порошенко вручає Саакашвілі посвідчення глави Одеської облдержадміністрації в травні 2015 року</span> - Порошенко вперше прокоментував повернення Саакашвілі
    Порошенко вручає Саакашвілі посвідчення глави Одеської облдержадміністрації в травні 2015 року

    «У 2003 році це був один Саакашвілі, а у 2015-му – інший», - вважає експрезидент

    П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що не вважає Михайла Саакашвілі своєю кадровою помилкою. Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    «…Він змінився. У 2003 році це був один Саакашвілі, а у 2015-му – інший. Чому? Тоді у нього була команда. У першу чергу, це Каха (Бендукідзе – «Главком»). Шкода, що він помер. Він умів направляти енергію Міхо у конструктивне русло», - пояснив Порошенко.

    Читайте також

    Відповідаючи на питання, чи вважає він повернення Саакашвілі спецоперацією під вибори проти нього, Порошенко відповів: «Це - такий самий тролінг, як і заяви Коломойського…»

    Порошенко додав, що Саакашвілі після його приїзду в Україну йому не дзвонив. 

    Як повідомлялось, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну, де він не був понад 15 місяців. Перед вильотом з Варшави Саакашвілі повідомив, що консул України видала йому у посольстві в Польщі посвідчення особи на повернення в Україну. 

    Після цього Саакашвілі розповів про випадкову зустріч з Порошенком в кінці минулого року.  «Охорона думала, що я його покусаю... А я просто пройшов повз», - описав ситуацію Міхо.

    Нагадаємо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.

    Президент України Володимир Зеленський повернув Михаїлу Саакашвілі українське громадянство.

    Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.  Але екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

    Читайте повністю інтерв’ю «Петро Порошенко: Нашим головним опонентом на виборах вважаю політичну силу Бойка-Медведчука»
    Читайте також
    Петро Порошенко Київ вибори Михайло Саакашвілі президент громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ