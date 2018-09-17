Богомолець: Через те, що МОЗ не закуповує сироватку від ботулізму, в Україні гинуть люди



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«Минулого року в нас вперше з’явився промисловий ботулізм», - підкреслила Богомолець

В Україні від ботулізму зараз помирає втричі більше людей, ніж раніше, через те, що Міністерство охорони здоров’я не закуповує необхідну сироватку. Про це повідомила народний депутат та голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець в ефірі Oboz TV.

«Ризики захворіти на ботулізм є в кожній країні, але також там в кожній лікарні є сироватка від ботулізму. Якщо її оперативно ввести, то шанси вижити у хворого значно зростають. У нас же смертність від ботулізму за останні півтора-два роки виросла втричі, тому що бракує сироватки в лікарнях. У регіонах взагалі немає сироватки від ботулізму, тому що МОЗ її не закупило і не надало дозволу регіонам її закуповувати», – констатувала політик.

За її словами, сироватка від ботулізму має бути в кожній районній лікарні, а не тільки на складах МОЗ.

«МОЗ тримає у себе на складах резерв сироватки. Але сироватка від ботулізму має бути в кожній районній лікарні! Так само як сироватка проти зміїної отрути, так само як вакцини для щеплення. Вони мають бути скрізь в цивілізованій державі. Там, де керують системою охорони здоров’я відповідальні, професійні, гідні люди – патріоти Україні. А коли реформи проходять тільки на папері, то це призводить до трагедій», – впевнена парламентар.

Богомолець підкреслила, що саме внаслідок руйнації системи санітарно-епідеміологічного благополуччя вперше за часів незалежності в Україні з’явився промисловий ботулізм.

«Завдання держави – дати людям шанс вижити. Минулого року в нас вперше з’явився промисловий ботулізм. Це не коли люди свою рибу засолили, не коли купили її на стихійному ринку, а коли придбали її в ліцензійному супермаркеті – з’їли та померли. Промислового ботулізму ще не було за часів незалежності України. Він з’явився внаслідок руйнування системи санітарно-епідеміологічного благополуччя. Санстанції закрили – їх знищили, не передавши повноважень відповідним органам. Це почалося за прем’єрства Арсенія Яценюка, а Гройсманом (чинний прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, – ред.) це продовжено», – повідомила нардеп.

Вона наголосила, що аби виправити ситуацію внесла на розгляд парламенту законопроект про санітарно-епідеміологічне благополуччя.

«Нами підготовлено і внесено в парламент закон про санітарно-епідеміологічне благополуччя, який надає інструменти для контролю, для творення безпечної держави. Мені обіцяли, що цей вкрай важливий закон буде включено до порядку денного вже на цьому тижні. Я дуже сподіваюся на підтримку всіх народних депутатів цього закону в першому читанні. Потім ми його підготуємо до другого читання з усіма деталями. Ми маємо вирішити цю глобальну проблему у кожному місті країні», – завершила Богомолець.