Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Андрій Переверзєв розповів, як побачив напис «Слава Росії» на своєму животі
Андрій Переверзєв зізнався, що було пекельно боляче, коли окупанти його катували

Військовий 79 окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв розповів, як над ним знущались окупанти після того, як на його тілі випалили «Слава Росії». Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв’ю для United24.

Боєць впевнений, що напис на його тілі випалив хірург у шпиталі Донецька, який робив йому операцію. Переверзєв вперше побачив, що зробили з його тілом, лише через тиждень, коли його перевели до звичайної палати.

«Зі мною були два охоронці. Вони знову прийшли перев'язати мене. Цього моменту я, нарешті, зібрався з силами, щоб підняти голову з подушки й подивитися, що в мене із животом. Я глянув і ахнув. Ось воно, «Слава Росії», випалене на моїй шкірі», – розповів він.

Переверзєв також відповів на питання, як він відреагував на це звірство. Він сказав окупантам, що перестріляє кожного з них. У відповідь кати нічого йому не говорили, а просто почали бити українського захисника.

«Поки вони перев'язували мене, один тикав пальцем у мої рани. Це було пекельно боляче. Наскільки я розумію, це (напис, – «Главком») було зроблено медичним припікачем, таким, який використовують для зшивання кишок. У них є такі інструменти. Це був хірург, який мене оперував з самого початку», – додав боєць.

Нагадаємо, що Андрій Переверзєв потрапив у полон в лютому 2024 року, коли перебував на позиції, відбиваючи штурми росіян. Поруч із ним вибухнула граната, завдавши йому поранень. Згодом його віднесли на російські позиції, де оглянули, але допомогу не надавали.

Коли відбувся обмін полоненими, боєць зізнався, що його катували струмом по відкритих ранах, після чого його відправили до шпиталю, де провели операцію.

