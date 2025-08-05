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Україна з 2022 року повернула тіла щонайменше 25 бійців, що загинули в полоні: причини смерті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна з 2022 року повернула тіла щонайменше 25 бійців, що загинули в полоні: причини смерті
Артур Добросердов розповів, що серед оборонців, які померли у полоні, є багато випадків загального виснаження організму
фото: МВС

Офіс генпрокурора зауважив, що тіла мають гнилісні зміни, тож отримати повну та об’єктивну інформацію про причини та обставини смерті неможливо

Офіс генпрокурора повідомив, що під час репатріацій на підконтрольну Україні територію повернули тіла щонайменше 25 захисників, які померли у російському полоні. Причинами смертей були сліди застосування електричного струму, множинні переломи, крововиливи та значна втрата ваги через голод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

«За результатами судово-медичних експертиз, є підстави стверджувати про можливе жорстоке поводження стосовно 25 українських військовослужбовців, що перебували у полоні та тіла яких були повернуті під час репатріацій», – йдеться у заяві.

Офіс генпрокурора зауважив, що тіла мають гнилісні зміни, тож отримати повну та об’єктивну інформацію про причини та обставини смерті неможливо: «Можемо констатувати, що серед причин смерті українських військовополонених є закриті тупі травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодження легень та листків плеври; забійні рани на голові; крововиливи в м’яких тканинах голови; забійні рани та синці на обличчі; крововиливи в м’яких тканинах лівого стегна та лівої гомілки; садна в ділянці лоба по центру; сліди застосування електричного струму, кахексія (клінічний синдром, що супроводжується великою втратою маси тіла й може виникати при голодуванні, – «Главком»)».

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов додав, що серед захисників, які померли у полоні, є багато випадків загального виснаження організму. Загалом за час великої війни під час репатріацій на підконтрольну Україні територію повернули більш ніж 16 тисяч тіл загиблих захисників.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. В Україну повернули тіло журналістки наприкінці лютого.

Через стан тіла журналістки фахівці поки що не змогли встановити точну причину її смерті. За результатами перевірки на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

Так, тіло Вікторії Рощиної було повернено в Україну без деяких органів. 

Раніше повідомлялося, що із 206 померлих у полоні українських військових понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці. А ще 245 українських військових росіяни вбили одразу після здачі в полон.

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Теги: Офіс Генерального прокурора смерть полон

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