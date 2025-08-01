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Президент анонсував посилення захисту звільнених з полону українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент анонсував посилення захисту звільнених з полону українців
Очільник військової розвідки доповів Зеленському про підготовку нових обмінів
фото: скриншот з відео

Зеленський: Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених

Сьогодні, 1 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду за підсумками зустрічі з українцями, які були звільнені з російського полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«В понеділок була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання – повернення цивільних із полону. Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються», – наголосив Зеленський.

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Президент зауважив, що також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, – щодо хвороб, які були набуті в полоні.

«Справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони. Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених. Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів – сподіваюсь, що все це вдасться, все це ми реалізуємо», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 28 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч з командою, яка працює над звільненням полонених і наданням їм допомоги. «Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і наші люди, які були звільнені з російської неволі, – захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, «азовці», наша парамедикиня Тайра, Леніє Умерова – цивільна, яку окупанти захопили в Криму», – повідомив він.

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Теги: полон обмін полоненими Володимир Зеленський

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