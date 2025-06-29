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Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію
Витримати умови в полоні Андрію допомогло те, що він обіцяв своїй доньці повернутися
фото: скріншот із відео

Андрій Переверзєв після лікування хоче повернутися на службу

Військовий 79 окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв, який повернувся з полону з випаленим на тілі написом «Слава Росії», хоче повернутися на службу, якщо дозволятиме стан здоров’я. Як інформує «Главком», про це він розповів в інтерв’ю United24.

Андрій потрапив у полон в лютому 2024 року. Тоді він перебував на позиції, відбиваючи штурми росіян. Однак в одну мить поруч із ним вибухнула граната, завдавши йому поранень.

Спершу військовий подумав, що йому вибухом відірвало ноги, адже він їх не відчував. росіяни, які витягли його з бліндажа, мовляв, теж дивувалися, що він вижив після того, як не дихав і не мав пульсу.

Згодом його віднесли на російські позиції, де оглянули, але допомогу не надавали.

«По суті, ті шрами, які я маю зараз, тоді були відкритими ранами, що кровоточили. Думаю, я постійно непритомнів через втрату крові», – розповідає Андрій.

Після цього, каже він, росіяни «привітали» його, щоб він «не забував, де він є», вдаривши по голові п’ятилітровою пластиковою пляшкою для води: «Це було їхнє «ласкаво просимо».

Коли військовий знову прийшов до тями, його почали допитувати. За його словами, він знав, що його намагатимуться «зламати», тож почав «розповідати їм казки», вигадуючи відповіді на їхні запитання.

«Коли вони дізналися, з якого я підрозділу, це справді розлютило їх. Вони були розлючені», – каже Андрій.

Катування тривало до ранку наступного дня – протягом цього часу росіяни завдавали ударів струмом по відкритих ранах військового. Після цього його відправили до шпиталю, де провели операцію.

Коли до Андрія прийшла російська медсестра, щоб замінити пов’язку, вона сказала йому: «Не хвилюйся, коли повернешся додому, перекриєш це татуюванням або ще чимось». Він сам тоді не зрозумів, про що вона говорить.

Вперше український військовий побачив випалений напис, коли його перевели у звичайну палату: «Я подивився й ахнув… Я сказав: «Ви всі покидьки. Я застрелю вас усіх».

За його словами, напис зробив хірург за допомогою, ймовірно, медичного паяльника. Щодо медичних втручань, йому розповіли, що його сечовий міхур, уретру і пряму кишку розірвало від вибуху. Частину прямої кишки йому видалили.

Витримати умови в полоні Андрію допомогло те, що він обіцяв своїй доньці повернутися: «І щодня в полоні я постійно казав собі: «Я повернусь».

Тепер військовий планує повернутися служити, якщо за результатами операцій лікарі дозволять йому це.

Напис, який залишили на тілі Андрія окупанти
Напис, який залишили на тілі Андрія окупанти
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Українці віком до 25 років повернулися з російського полону.

Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.

До слова, після один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань.

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Теги: війна ЗСУ полон окупанти

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