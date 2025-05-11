Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Азовця у полоні катували через українську літеру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Азовця у полоні катували через українську літеру
До «азовців» у полоні була особлива ненависть, каже Артем Дубина
фото: suspilne.media

Після звільнення з полону Артем Дубина проходить реабілітацію та планує повернутися в стрій

Нікополець Артем Дубина – військовослужбовець «Азову». На фронті боєць перебував з 2015 по 2020 роки, потім демобілізувався. А з початку повномасштабного вторгнення – знову повернувся до «Азову». 19 квітня 2022 року чоловік отримав важке поранення в шию під час оборони Маріуполя, за декілька тижнів разом з побратимами потрапив в оточення на «Азовсталі». А потім – до російського полону, звідки його звільнили 13 вересня 2024 року. Як інформує «Главком», про жахи в російських застінках Артем Дубина розповів «Суспільному».

«Спочатку була домовленість про те, що у нас будуть певні умови полону, не буде катувань. Буде певний період часу, який нас будуть утримувати і потім повернуть в Україну. Однак росіяни вчергове продемонстрували, що їм не можна довіряти... Почались катування. Нас в Оленівці тримали, але поступово почали забирати людей в Донецьк і в інші місця», – пригадує військовий.

Артем Дубина під час служби
Артем Дубина під час служби
фото: suspilne.media

Тих азовців, які ще залишалися на Оленівці, перевезли в Таганрог.

«Побиття й катування там були масовим явищем. Тобто всі проходили через «прийомку». Коли нас тільки привезли, повикидали як мішки. І там уже почались побиття, знущання, катування. Після «прийомки» всіх розподілили по камерах, ми там в СІЗО утримувались. Я особисто пробув там дев'ять місяців. І це були майже щоденні побиття під час перевірок: зранку і десь о третій дня. А також допити, де вже застосовувались ще більш жорстокі катування, ніж на перевірках», – каже Артем Дубина.

Артем з дружиною
Артем з дружиною
фото: suspilne.media

До «азовців» була особлива ненависть. Побиття були жорстокі, руками й ногами – це як щоденна практика. Також дуже багато використовували пластикові труби, шокери.

«Інформаційно ми були повністю ізольовані. Не знали, що відбувається в Україні, де йдуть бої. Було важко, але ми з тими хлопцями, з якими я був в камері, постійно один одного підтримували, допомагали. Ділилися їжею, якимось власним досвідом, своїми знаннями. Багато спілкувалися, морально і не лише морально допомагали один одному. Так вдалось витримати всі ці катування і знущання», – розповідає експолонений.

Також Артем згадував про родину, дружину, події з дитинства. Спогадами і думками про майбутнє відволікався. Щоранку і щовечора в голові прокручував, співав гімн України. Деякі українські вірші, пісні, «Пісню про рушник».

«Щоранку в тюрмі повторював гімн України і «Пісню про рушник» – спогади звільненого з полону азовця Артема Дубини

Після звільнення з полону Артем Дубина проходить реабілітацію та планує повернутися в стрій. Найбільше йому подобається, що вдома можна вільно говорити рідною мовою.

«Можна спілкуватись українською мовою і ти знаєш, що тебе за це не будуть катувати. Це неймовірні відчуття. Бо бували такі випадки під час катувань, що за вимову української літери «ґ» мене били і лупцювали з ненавистю», – каже азовець.

Раніше визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина».

Нагадаємо, 6 травня із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. «Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном», – йдеться у повідомленні президента.

Згодом Держприкордонслужба показала щемливе відео з обміну полоненими. На відео видно, як один зі звільнених бійців радіє, що повернувся в Україну. Він вигукнув: «Я вдома! Я вдома!».

Також 19 квітня із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Як інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, cеред звільнених Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Читайте також:

Теги: Азов полон знущання звільнення Україна військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп підтвердив, що таки існує дедлайн, який він визначив для Путіна
Дедлайн Трампа для Путіна
15 квiтня, 13:03
Зеленський заслухав доповідь Сирського
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
20 квiтня, 07:22
13 квітня, у Вербну неділю, під час повітряної тривоги у Сумах пролунали два вибухи
Київщина приспустила прапори на знак жалоби за загиблими в Сумах
14 квiтня, 08:23
Олександр Мацько сім років воював на «нулі»
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги
27 квiтня, 20:34
Наслідки нічної атаки дронів на Брянськ
Брянськ: дрони атакували одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії (відео)
28 квiтня, 06:40
Українські захисники на Лиманському напрямку усі атаки відбили, а також не допустили погіршення тактичного положення у Серебрянському лісництві
Росіяни намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку
28 квiтня, 10:49
США більше не можуть дозволити собі субсидувати безпеку Європи – Волтц
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
30 квiтня, 17:09
Угода, підписана 1 травня, викладена на лише 12 сторінках. Попередній проєкт, який США передавали Україні у березні, викладений тим самим шрифтом, забирає понад 90 сторінок
Угода про надра стосується 57 мінералів та передбачає військову допомогу США – медіа
1 травня, 10:20
Тімоті Снайдер
Тімоті Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення РФ в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля
8 травня, 18:53

Суспільство

Історик: На Німеччину чекає нове коло переосмислення Другої світової та позбавлення страху перед Росією
Історик: На Німеччину чекає нове коло переосмислення Другої світової та позбавлення страху перед Росією
Азовця у полоні катували через українську літеру
Азовця у полоні катували через українську літеру
Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь
Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь
Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ
Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ
Нардепи показали своїх мам та розчулили сімейними історіями (фото)
Нардепи показали своїх мам та розчулили сімейними історіями (фото)
Фотоапарати, мотоцикли, магнітофони... Історик розповів, яку техніку отримали українців завдяки репараціям після Другої світової
Фотоапарати, мотоцикли, магнітофони... Історик розповів, яку техніку отримали українців завдяки репараціям після Другої світової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
132K
Не буде ніякого перемир'я
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
77K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
27K
Фестиваль побєдобєсія у Росії. Неймовірні відео
16K
ЄС пригрозив заблокувати «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на перемир'я – WSJ

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua