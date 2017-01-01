  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бої під Кримським: боєць АТО потрапив у полон до бойовиків

    У 16-му ОМБ повідомили про захоплення свого військового в полон після бою під Кримським
    Військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ після бою під Кримським 23 листопада потрапив в полон до бойовиків. Про це повідомляє прес-служба батальйону на своїй сторінці в Facebook. «На жаль, одному військовослужбовцю батальйону не вдалося вибратися з поля бою під Кримським - він потрапив у полон до російських
    • Вчора, 04:26
    • Розсилка

    У 16-му ОМБ повідомили про захоплення свого військового в полон після бою під Кримським

    Військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ після бою під Кримським 23 листопада потрапив в полон до бойовиків.

    Про це повідомляє прес-служба батальйону на своїй сторінці в Facebook.

    «На жаль, одному військовослужбовцю батальйону не вдалося вибратися з поля бою під Кримським - він потрапив у полон до російських найманців», - йдеться в заяві.

    Раніше бойовики «ЛНР» заявили, що взяли в полон українського військового.

    Терористи стверджують, що бійця з пораненнями руки і голови українські військові «відступаючи, кинули».
    На відеозаписі, опублікованій бойовиками, боєць представився як Роман Фурцев з 58-ї окремої мотострілкової бригади.

    У той же час користувач Twitter IgorGirkin опублікував фотографії, на яких нібито зображений жетон затриманого українського військового.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Бої під Кримським: боєць АТО потрапив у полон до бойовиків
    Бої під Кримським: боєць АТО потрапив у полон до бойовиків
    Бої під Кримським: боєць АТО потрапив у полон до бойовиків
    Бої під Кримським: боєць АТО потрапив у полон до бойовиків
    Бої під Кримським: боєць АТО потрапив у полон до бойовиків

    У коментарі Inforesist спікер штабу АТО Василь Лабай сказав, що інформацію перевіряють.

    «Враховуючи бардак, який зараз відбувається в непідконтрольному української влади Луганську, бойовики все частіше поширюють неправдиву інформацію про ЗСУ, щоб відвернути увагу від подій у Луганську. Ми бачили це відео і зараз відповідні органи вивчають його», – сказав він.

    Спікер штабу АТО додав, що якщо інформація підтвердиться, то «українська влада буде боротися за якнайшвидше звільнення нашого військового, також як і за інших українських полонених».

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ ЛНР полон військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ