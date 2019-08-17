Бойовики завадили розміщенню відеокамери ОБСЄ на окупованому Донбасі - СЦКК



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Бойовики на Донбасі всіляко заважають моніторинговій місії ОБСЄ виконувати свою роботу Фото: УНІАН

Бойовики всіляко заважають відкритості окупованих територій для міжнародних спостерігачів

Незаконні збройні угруповання зірвали розміщення камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для моніторингу ситуації в районі «Золоте-2» через те, що не розмінували небезпечну ділянку. Про це заявляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

Як пояснюють у центрі, 16 серпня представники СММ ОБСЄ планували відвідати зону розведення сил в районі «Золотого-2», щоб визначити місце для розміщення камери, яка б дозволила моніторити ситуацію на цій ділянці. Але через те, що бойовики не здійснили заходи з розмінування, технічний персонал спостережної моніторингової місії ОБСЄ не зміг виконати намічені роботи.

«Таким чином ЗФ РФ грубо порушують Мінські домовленості», – заявляють у СЦКК. Центр додає, що роботи з пошуку місця для камери «вестимуться у межах виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці №2 «Золоте».

Як повідомляв «Главком», представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма напередодні обговорив із головою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшаром Халітом Чевіком порушення «режиму тиші» на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.