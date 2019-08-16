  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кучма обговорив із головою місії ОБСЄ порушення «режиму тиші» на Донбасі

    • Розсилка
    Кучма обговорив із головою місії ОБСЄ порушення «режиму тиші» на Донбасі

    Кучма і Чевік обговорили процес підготовки до ремонту мосту в Станиці Луганській

    Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма обговорив із головою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшаром Халітом Чевіком порушення «режиму тиші» на Донбасі.

    Про це повідомила речниця третього президента України Дарка Оліфер у Facebook.

    «Особливу увагу приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, насамперед – обстрілам, внаслідок яких трагічно загинули українські військові», – розповіла Оліфер.

    Вона додала, що Кучма і Чевік обговорили процес підготовки до ремонту мосту в Станиці Луганській.

    Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші. Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушеннях. Зокрема, 6 серпня біля Павлополя внаслідок обстрілу загинули четверо українських військових.

    Нагадаємо, 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

    В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

    Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас дороги Леонід Кучма КПВВ ОРДЛО військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ