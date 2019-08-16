Кучма обговорив із головою місії ОБСЄ порушення «режиму тиші» на Донбасі



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Кучма і Чевік обговорили процес підготовки до ремонту мосту в Станиці Луганській

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма обговорив із головою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшаром Халітом Чевіком порушення «режиму тиші» на Донбасі.

Про це повідомила речниця третього президента України Дарка Оліфер у Facebook.

«Особливу увагу приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, насамперед – обстрілам, внаслідок яких трагічно загинули українські військові», – розповіла Оліфер.

Вона додала, що Кучма і Чевік обговорили процес підготовки до ремонту мосту в Станиці Луганській.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші. Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушеннях. Зокрема, 6 серпня біля Павлополя внаслідок обстрілу загинули четверо українських військових.

Нагадаємо, 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.