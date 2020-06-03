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    Bolt влітку запустить два нових сервіси в Україні

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    Сервіс доставки їжі Bolt Food почне роботу в Україні цього літа - Bolt влітку запустить два нових сервіси в Україні
    Сервіс доставки їжі Bolt Food почне роботу в Україні цього літа

    Компанія запустить сервіс прокату електросамокатів

    Естонський сервіс таксі Bolt запустить в Україні цього літа сервіс доставки їжі Bolt Food і сервіс прокату електросамокатів. Про це кантрі-менеджер компанії Тарас Потічний повідомив виданню AIN.UA.

    Як уточнює видання, дату запуску Bolt Food планують оголосити в червні цього року і запустити найближчим часом. Повідомляється, що компанія провела переговори з «сотнями ресторанів» і збирає команду і кур'єрів для запуску сервісу. Відповідні форми заявки вже розміщені на сайті сервісу. Bolt Food планують запускати в містах присутності Bolt в Україні.

    Про плани запустити сервіс самокатів в Bolt повідомляли ще восени минулого року. Тоді компанія відкрила тестову площадку на одній локації в Києві - на території інноваційного парку Unit. City в Києві. Офіційний запуск планувався на весну 2020 року, однак через карантин його перенесли.

    Зазначимо, що на час карантину Bolt запустив авто з перегородкою між водієм і пасажиром.

    Нагадаємо, що недавно з українського ринку пішов сервіс доставки їжі від Uber. Рішення про відхід з українського ринку в компанії прийняли виходячи із загальної стратегії по концентрації зусиль на головних ринках. Також про відхід з українського ринку доставки оголосив міжнародний сервіс Menu Group.

    таксі продукти їжа Uber карантин транспорт послуги
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