Бородянський обіцяє до кінця року підготувати гуманітарну стратегію
Колишній голова правління СТБ очолив Міністерство культури, молоді і спорту
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявляє, що гуманітарна стратегія України буде готова до кінця нинішнього року.
Про це Бородянський розповів в інтерв'ю виданню «Лівий берег».
«Я думаю, це (формування гуманітарної стратегії - ред.) відбуватиметься частинами. Є дедлайн - до кінця року ми маємо закінчити всі політики», - сказав він.
Бородянський розповів, що в міністерстві працюють над складанням критеріїв, «за якими можна розуміти, куди ми йдемо».
«Моя ідея - в тому, щоб будь-яку політику громадянин громадянинові міг пояснити за 3-5 хвилин. Тут для мене два критерії якісної політики. Щоб 100% професіоналів індустрії могли про неї коротко розповісти, а другий: коли про неї можуть розповісти 30, 40, 50, 60% громадян», - підкреслив Бородянський.