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    Бородянський обіцяє до кінця року підготувати гуманітарну стратегію

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    <span>Володимир Бородянський займеться гуманітарною політикою&nbsp;</span> - Бородянський обіцяє до кінця року підготувати гуманітарну стратегію
    Володимир Бородянський займеться гуманітарною політикою 

    Колишній голова правління СТБ очолив Міністерство культури, молоді і спорту

    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявляє, що гуманітарна стратегія України буде готова до кінця нинішнього року.

    Про це Бородянський розповів в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

    «Я думаю, це (формування гуманітарної стратегії - ред.) відбуватиметься частинами. Є дедлайн - до кінця року ми маємо закінчити всі політики», - сказав він.

    Бородянський розповів, що в міністерстві працюють над складанням критеріїв, «за якими можна розуміти, куди ми йдемо».

    «Моя ідея - в тому, щоб будь-яку політику громадянин громадянинові міг пояснити за 3-5 хвилин. Тут для мене два критерії якісної політики. Щоб 100% професіоналів індустрії могли про неї коротко розповісти, а другий: коли про неї можуть розповісти 30, 40, 50, 60% громадян», - підкреслив Бородянський.

    Як відомо, Верховна Рада затвердила 29 серпня новий склад Кабінету міністрів. Ряд міністерств було скорочено й на їх основі створено нові. Так, ліквідовано Міністерства культури, молоді та спорту, інформаційної політики і на їх основі створено Міністерство культури, молоді і спорту.
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