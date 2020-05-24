Російська влада хоче зробити з Гіркіна цапа-відбувайла

Кремль ліпить з Гіркіна незалежну фігуру, яка критикує Путіна

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Зицпредседателя Гиркина готовят к отсидке

Стрелков-Гиркин сыграл роль двух известных персонажей: зицпредседателя Фунта из «Золотого телёнка» и Лёни Голубкова из рекламы финансовой пирамиды МММ. В качестве Лёни Голубкова он в чужих интересах развел множество лохов, вложивших свою кровь в путинскую аферу в Донбассе. А в качестве Фунта ему придется отсидеть за сбитый российской армией малазийский Боинг. Интервью Гиркина Гордону - прелюдия к будущей отсидке в Нидерландах.

Путинским воякам, напавшим на Украину, нужен был номинальный руководитель, зицпредседатель Фунт, ширма и будущий козел отпущения. На эту роль идеально подошел честолюбивый стукачок-дурачок Гиркин, который с удовольствием светился на ТВ, позволяя подлинным руководителям агрессии - генералам армии, ГРУ, ФСБ, сотрудникам АП - благоразумно оставаться с тени. Как и полагается дурачку, Гиркин не понял свое подлинное место в этой афере и почувствовал себя важной фигурой. Поэтому российские власти его довольно быстро выгнали погаными тряпками из Донбасса. Но не убили, как многих других доморощенных «чегевар». Ведь зитцпредседатель Гиркин должен был еще отсидеть за всех.

Сейчас ему, по всей видимости, предстоит стать главным обвиняемым в нидерландском суде по делу об уничтожении малазийского Боинга и отмазать подлинных виновников этого преступления. Власти лепят из Гиркина как бы независимую фигуру, критикующую Путина, чтобы потом можно было откреститься от него: это не наш человек, он, вообще, оппозиционер, дебатирует с Навальным, дает Гордону интервью, что он там натворил в Украине, чего сбил – мы и не знаем. В действительности, Гиркин был таким же руководителем агрессии против Украины и охотником за Боингом, как Леня Голубков – хозяином МММ. Мавроди вывел Голубкова в эфир, чтобы тот мотивировал лохов вкладываться в финансовую пирамиду, а Кремль раскрутил Гиркина, чтобы он своим примером агитировал шизопатриотов инвестировать свою кровь в путинскую агрессию. Вполне вероятно чекисты уговорят Гиркина, используя его глупость и болезненное честолюбие, добровольно сдаться нидерландским властям, чтобы сыграть еще одну роль – мнимого Георгия Димитрова на процессе о поджоге Рейхстага. Мол, ты же ни в чем не виноват, покрасуешься перед всем миром, разоблачишь провокации западных спецслужб, а потом тебя, как Димитрова, оправдают и выпустят; поедешь на родину героем… И ведь уговорят дурачка. Только потом его никто никуда не выпустит, будет сидеть пожизненно за всех подлинных виновников гибели пассажиров: Путина, Шойгу, Бортникова и т.д..

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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