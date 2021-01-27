Окупанти на Донбасі шість разів обстріляли з гранатометів українських захисників

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Бойовики обстрілювали українських військовослужбовців біля Авдіївки, Мар’їнки та Водяного

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 27 січня, шість разів обстріляли українських бійців біля Авдіївки, Мар’їнки та Водяного. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Авдіївки та Мар’їнки, противник вів вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї, – ще й з підствольного гранатомета», ‒ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У пресцентрі інформують, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, минулої доби бойовики п’ять разів обстріляли українських захисників і поранили одного військовослужбовця.

Також місія ОБСЄ зафіксувала 118 порушень на Донбасі за добу.