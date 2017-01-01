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    Бойовики блокують ремонт залізниці на Донеччині

    Українська сторона СЦКК закликала росіян в письмовій формі узгоджувати з керівництвом ОРДО гарантії безпеки
    Керівництво російських бойовиків у окупованих районах Донеччини перешкоджає відновленню цивільної інфраструктури області. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, у листопаді 2017 року до спільного центру з контролю та координації від регіональної філії «Донецька залізниця» надійшла заявка на дозвіл провести ремонтні роботи
    • Вчора, 17:25
    • Розсилка

    Українська сторона СЦКК закликала росіян в письмовій формі узгоджувати з керівництвом ОРДО гарантії безпеки

    Керівництво російських бойовиків у окупованих районах Донеччини перешкоджає відновленню цивільної інфраструктури області.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Так, у листопаді 2017 року до спільного центру з контролю та координації від регіональної філії «Донецька залізниця» надійшла заявка на дозвіл провести ремонтні роботи наприкінці місяця. Після отримання гарантій безпеки та припинення вогню спеціалісти підприємства почали роботи, але російська сторона СЦКК 26 листопада без пояснення причин заборонила проведення ремонту.

    Українська сторона СЦКК закликала росіян в письмовій формі узгоджувати з керівництвом ОРДО гарантії безпеки для відновлення цивільної інфраструктури Донбасу.

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