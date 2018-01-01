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    Бойовики «ДНР» не пустили патруль ОБСЄ у Сєдово

    Свої дії бойовики пояснили тим, що вони отримали наказ не пропускати спостерігачів
    Троє озброєних бойовиків «ДНР» завадили патрулю місії ОБСЄ проїхати в приморське Сєдово Донецької області Як йдеться у звіті ОБСЄ інцидент в чергове стався 11 лютого. «На блокпосту «ДНР», розташованому на північ від Сєдово, біля кордону з Російською Федерацією, троє озброєних членів так званої «ДНР»
    • Сьогодні, 10:43
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    Свої дії бойовики пояснили тим, що вони отримали наказ не пропускати спостерігачів

    Троє озброєних бойовиків «ДНР» завадили патрулю місії ОБСЄ проїхати в приморське Сєдово Донецької області

    Як йдеться у звіті ОБСЄ інцидент в чергове стався 11 лютого.

    «На блокпосту «ДНР», розташованому на північ від Сєдово, біля кордону з Російською Федерацією, троє озброєних членів так званої «ДНР» завадили патрулю місії проїхати в цей населений пункт», - йдеться у повідомленні.

    У звіті зазначається, що свої дії бойовики пояснили тим, що вони отримали наказ не пропускати спостерігачів.

    Нагадаємо, що СММ не допускають до цього населеного пункту з кінця квітня 2017 року.

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