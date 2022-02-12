Окупанти на Донбасі продовжують стріляти, поранено українського військового

Українські захисники відповідали на обстріли окупантів, не застосовуючи забороненого «Мінськом» озброєння

Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я – задовільний

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі за минулу добу, 11 лютого. В результаті обстрілів окупантів один український боєць отримав поранення. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних Сил.

У районі Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У напрямку Невельського вони двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У районі Пісків ворог двічі обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.Стрілецьку зброю окупанти використовували і в районі Водяного.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний», – уточнили в штабі ООС.

Також зафіксовано ще одне порушення режиму припинення вогню станом на сьогоднішній ранок, 12 лютого. У районі Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У штабі ООС уточнюють, що українські захисники відповідали на обстріли окупантів, не застосовуючи забороненого «Мінськом» озброєння.

Раніше голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау прибув до Києва. Він дав спільний брифінг з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Свій візит в Україну Рау почав із вшанування пам'яті жертв російської агресії в Україні.

Раніше польський міністр заявив, що ризик виникнення війни в Європі на сьогодні значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Тим часом ОБСЄ нарахувала понад 100 танків бойовиків на трьох полігонах.