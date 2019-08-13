Бойовики «ЛНР» майже рік незаконно утримують у в'язниці проукраїнського студента



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Так званий суд «ЛНР» засудив Сергія Русинова до шести років позбавлення волі

Проросійські бойовики так званої «ЛНР» майже рік незаконно утримують проукраїнського студента Сергія Русінова, але він і досі не внесений до списків на обмін полоненими.

Про це повідомили у Східній правозахисній групі.

За інформацією правозахисників, студент 2 курсу коледжу культури і мистецтв затриманий 24 серпня 2018 року в окупованому Луганську за звинуваченням у «створенні проукраїнської терористичної групи».

Так званий суд «ЛНР» засудив Сергія Русинова до шести років позбавлення волі.

«За нашою інформацією, хлопець просто був активним користувачам в соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости», — заявили у правозахисній групі.

Бойовики «Л/ДНР» щотижня проводять затримання громадян, які підтримують Україну, проте їхня точна кількість невідома, наголосили правозахисники. Під час затримань і допитів до них не допускають адвокатів, застосовують тортури.

У зв'язку з цим правозахисники закликали президента Володимира Зеленського вимагати від бойовиків так званих «Л/ДНР» переліків місцевих жителів, які були затримані з травня 2014-го року дотепер.

«Ми повинні боротися за кожного громадянина України», — підсумували правозахисники.