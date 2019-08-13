Бойовики «ЛНР» майже рік незаконно утримують у в'язниці проукраїнського студента
Так званий суд «ЛНР» засудив Сергія Русинова до шести років позбавлення волі
Проросійські бойовики так званої «ЛНР» майже рік незаконно утримують проукраїнського студента Сергія Русінова, але він і досі не внесений до списків на обмін полоненими.
Про це повідомили у Східній правозахисній групі.
За інформацією правозахисників, студент 2 курсу коледжу культури і мистецтв затриманий 24 серпня 2018 року в окупованому Луганську за звинуваченням у «створенні проукраїнської терористичної групи».
Так званий суд «ЛНР» засудив Сергія Русинова до шести років позбавлення волі.
«За нашою інформацією, хлопець просто був активним користувачам в соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости», — заявили у правозахисній групі.
Бойовики «Л/ДНР» щотижня проводять затримання громадян, які підтримують Україну, проте їхня точна кількість невідома, наголосили правозахисники. Під час затримань і допитів до них не допускають адвокатів, застосовують тортури.
У зв'язку з цим правозахисники закликали президента Володимира Зеленського вимагати від бойовиків так званих «Л/ДНР» переліків місцевих жителів, які були затримані з травня 2014-го року дотепер.
«Ми повинні боротися за кожного громадянина України», — підсумували правозахисники.