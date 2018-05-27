Бойовики «ЛНР» заявили про затримання двох українських військових

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Зникнення двох українських бійців підтвердили в представництві 14-ї окремої механізованій бригади

Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України затримано бойовиками «ЛНР».

Про це заявили в підконтрольному бойовикам інформаційному ресурсі.

В так званому «ЛНР» повідомили, що українські військовослужбовці намагалися перейти через сіру зону.

«26 травня двоє озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які втекли з позицій, були виявлені і затримані при спробі переходу через так звану сіру зону військовослужбовцями народної міліції ЛНР», - заявив представник так званої «міноборони ЛНР» Андрій Марочко.

Зникнення двох українських бійців підтвердили в представництві 14-ї окремої механізованій бригади. Зазначається, що військовослужбовці самовільно залишили розташування військової частини.

Нагадаємо, 2 травня в районі населеного пункту Широкине у Донецькій області України зник військовослужбовець Об’єднаних сил. Наступного дня у прес-центрі ООС повідомили, що зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах.