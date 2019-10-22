Бойовики на Донбасі 13 разів обстріляли українських бійців
Внаслідок обстрілів поранені два військовослужбовці Об’єднаних сил, ще один отримав бойове травмування
Впродовж поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами.
Як повідомляє пресслужба Міноборони, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів по позиціях Об’єднаних сил:
- тричі неподалік Павлополя з напрямку Українського та Соснівського — з гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТКР;
- поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаївська — з ручних протитанкових гранатометів;
- біля Новоселівки з напрямку Василівки — з СПГ та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного з напрямку Пікузів — з мінометів калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили сім обстрілів українських позицій:
- неподалік Золотого з напрямку Первомайська — зі стрілецької зброї;
- тричі біля Зайцевого — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Південного — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі у районі Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів.
Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів зазнали поранень два військовослужбовці Об’єднаних сил, ще один отримав бойове травмування.