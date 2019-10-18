Міністерство закордонних справ оприлюднило умови амністії бойовиків на Донбасі



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Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар

За словами Боднаря, повна або часткова амністія бойовиків може відбутися тільки після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях

Повна або часткова амністія бойовиків на Донбасі може відбутися тільки після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час години запитань до уряду у Раді.

За словами Боднаря, у мінських домовленостях йдеться про недопущення переслідування осіб, які брали участь у подіях в Донецькій і Луганській областях у 2014 році.

«Що стосується закону про амністію. На якому етапі розробка закону про амністію і хто буде під неї потрапляти? Ви знаєте, що є два терміни, про які ми говоримо сьогодні. Перше - недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій у Донецькій і Луганській областях в 2014 році, як це записано в мінських домовленостях. Друге - мова йде про амністію», - сказав Боднар.

Він уточнив, що у статті 5 зазначеного законопроєкту міститься вичерпний перелік статей Кримінального кодексу України, злочини з яким не підпадають під дію закону про недопущення переслідування.

«Відповідно до закону про застосування амністії в Україні, повне або часткове звільнення від покарання вже визнаних винними у вчиненні злочинів у кримінальних справах, або щодо яких розглядається в суді, може розглядатися тільки після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях, тобто відновлення суверенітету України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко раніше наголошував про те, що у так званій формулі Штайнмайєра щодо Донбасу немає жодного слова про амністію бойовиків «ДНР» і «ЛНР»..



