Бойовики на Донбасі стріляють із мінометів: є поранені



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Незаконні збройні формування застосовували зброю, заборонену мінськими домовленостями

Російсько-окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим тиші, застосувавши, в тому числі, заборонені Мінськими домовленостями міни 82-го калібру. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий поранений, ще один зазнав бойового травмування.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 5 разів. При цьому, на жаль, на лінії фронту знову лунають розриви заборонених Мінськими домовленостями мін 82-го калібру», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку противник вночі двічі обстріляв обладнані в районі Зайцевого опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також з кулемету великого калібру.