Бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти на Донбасі

Озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося

У вівторок від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська щонайменше дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил у своєму вечірньому зведенні у Facebook.

Зазначається, що озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося.

«Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Південне, Павлопіль та Широкине. У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл», - йдеться у повідомленні.

Втрат серед українських військовослужбовців протягом поточної доби не допущено.

Раніше повідомлялося, що близько 7-ї ранку протягом майже години бойовики вели вогонь по позиціях наших підрозділів в районі Широкиного, використовуючи стрілецьку зброю та ручні гранатомети.