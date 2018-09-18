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    Бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

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    Окупанти на Донбасі - Бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
    Окупанти на Донбасі

    Озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося

    У вівторок від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська щонайменше дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

    Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил у своєму вечірньому зведенні у Facebook.

    Зазначається, що озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося.

    «Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Південне, Павлопіль та Широкине. У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл», - йдеться у повідомленні.

    Втрат серед українських військовослужбовців протягом поточної доби не допущено.

    Раніше повідомлялося, що близько 7-ї ранку протягом майже години бойовики вели вогонь по позиціях наших підрозділів в районі Широкиного, використовуючи стрілецьку зброю та ручні гранатомети.

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