Бойовики на Донбасі розгорнули артилерію поруч із житловими будинками



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В окупованій Голубівці були помічені артилерійські установки 2С1 «Гвоздика»

Окупанти розмістили свої артилерійські системи поруч з будинками в населених пунктах Василівка та Яковлівка

Російські окупаційні війська розміщують артилерійські системи поруч із будинками, щоб прикрити себе від вогню ЗСУ.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

«Окупанти розмістили свої артилерійські системи поруч з будинками в населених пунктах Василівка та Яковлівка. Прикривши себе таким чином від вогню у відповідь, ворожі артилеристи випустили 32 снаряди калібру 122 мм по українських захисниках біля Кам’янки. А з території селища Байрак – три десятки 122 мм снарядів по позиціях Об’єднаних сил поруч з Новолуганським», - зазначається у повідомленні.

Водночас на вулицях окупованої Голубівки були помічені самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика». На очах переляканих містян загарбники неодноразово здійснювали демонстративне розгортання розрахунків на вогневих позиціях та підготовку до ведення вогню в напрямку Новотошківського. У разі відкриття вогню траєкторія снарядів проходила б над густонаселеними кварталами.

За повідомленнями український розвідників, російські найманці готують жителів північно-західних районів Донецька до примусової евакуації, що свідчить про підготовку наступних провокацій.

Як зазначають у пресцентрі, такі дії збройних формувань Російської Федерації очевидно мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників у зриві Мінських домовленостей та обстрілах мирних жителів.

Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинкам мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам, додали у пресцентрі.