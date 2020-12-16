Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українських захисників з гранатометів

Окупанти обстрілювали українські позиції біля Водяного та Шумів

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 16 грудня, двічі обстрілювали українських захисників зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що на початку доби збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. «Для провокації наших воїнів ворог здійснив по кілька пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Таку ж зброю противник використав і в районі населеного пункту Шуми», ─ йдеться у повідомленні.

У пресцентрі наголосили, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

«Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», ─ стверджують у штабі ООС.

Також пресслужба повідомляє, що сапери ДСНС розмінували майже п’ять гектарів території та передали на знищення 74 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, минулої доби, 15 грудня, російсько-окупаційні війська одинадцять разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, жителям Донбасу, яким російські окупанти зруйнували житло, виплатять компенсацію загалом на суму 120 мільйонів гривень.