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    Доба на Донбасі: бойовики 11 разів порушили режим «тиші»

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    Доба на Донбасі: бойовики 11 разів порушили режим &laquo;тиші&raquo; - Доба на Донбасі: бойовики 11 разів порушили режим «тиші»
    Доба на Донбасі: бойовики 11 разів порушили режим «тиші»

    Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

    Минулої доби, 15 грудня, російсько-окупаційні війська одинадцять разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

    Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю.

    Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    Від початку поточної доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з станкових та ручних протитанкових гранатометів.

    «Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат та поранень – немає. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», - резюмували в пресцентрі ООС.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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